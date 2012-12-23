بنك ساب السعودي يوصي بتوزيع 0.92 ريال للسهم عن أرباح 2012

القاهرة 23 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال البنك السعودي البريطاني (ساب) إن مجلس إدارته وافق على توزيع أرباح نقدية بقيمة مليار ريال (266 مليون دولار) على المساهمين بواقع 0.92 ريال للسهم عن أرباح 2012.