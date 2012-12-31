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ملخص-نمو أرباح أسمنت المنطقة الجنوبية السعودية 11.6% في 2012

Mon Dec 31, 2012 7:37am GMT
 
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القاهرة 31 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - شركة أسمنت المنطقة الجنوبية:

- صافي الربح 253 مليون ريال في الربع الأخير من 2012 مقابل 251 مليونا قبل عام بارتفاع 0.8 بالمئة.

- صافي الربح مليار ريال في 2012 مقابل 896 مليونا في 2011 بارتفاع 11.6 بالمئة.

- ارتفاع الربح يعود إلى زيادة كمية المبيعات نتيجة زيادة الطلب.

- مجلس إدارة الشركة يوصي بتوزيع أربعة ريالات للسهم عن أرباح النصفة الثاني من العام. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
 