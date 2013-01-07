مقدمة 1-صافي ربح البنك السعودي الفرنسي يقفز في الربع/4 بدعم أرباح التشغيل

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

الرياض 7 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك السعودي الفرنسي في بيان إلى البورصة السعودية اليوم الاثنين إنه سجل نموا بنسبة 22.2 في المئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي بدعم من ارتفاع أرباح التشغيل.

والبنك مملوك جزئيا لبنك كريدي اجريكول وهو خامس أكبر بنوك المملكة من حيث القيمة السوقية.

وقال في البيان إنه حقق ربحا صافيا بقيمة 808 ملايين ريال (215.5 مليون دولار) في ثلاثة اشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 661 مليونا قبل عام.

واستفادت البنوك السعودية من زيادة الانفاق بالميزانيات الحكومية على مدى سنوات متتالية ووفرة السيولة وتحسن الطلب على قروض الشركات.

وأعلنت السعودية الأسبوع الماضي أن فائض الميزانية في 2012 بلغ 14.2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وقالت إن خططها للانفاق في 2013 أعلى بنسبة 19 في المئة من العام الماضي.

ولا تعلن البنوك السعودية عادة تفاصيل نتائجها إلا في وقت متأخر من فترة الافصاح.

وقال البنك السعودي الفرنسي في البيان إن صافي ربح العام 2012 بلغ ثلاثة مليارات ريال مقارنة مع 2.9 مليار ريال في 2011.