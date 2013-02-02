محمد المعجل السعودية تعلن انخفض الخسائر في الربع/4

الخبر 2 فبراير شباط (رويترز) - قالت مجموعة محمد المعجل السعودية للبناء اليوم السبت إن صافي الخسائر تراجع في الربع الأخير من العام الماضي بمقدار النصف ليصل إلى 526.1 مليون ريال (140.29 مليون دولار).

وقالت الشركة التي تمر بصعوبات مالية في بيان إن انخفاض صافي خسائر الربع الرابع يرجع إلى انخفاض المخصصات التي تجنبها الشركة تحسبا لزيادة متوقعة في تكلفة اتمام المشاريع وذلك بمقدار 140.1 مليون ريال.

كانت الخسائر 1.18 مليار ريال في الربع الأخير من 2011.

وتتضمن خطط إنعاش الشركة بيع أصول وخفض الديون المصرفية وامتصاص الخسائر المتراكمة.

كانت محمد المعجل قالت في يناير كانون الثاني إنها بدأت إجراءات قضائية لتحصيل مستحقات ومتأخرات بأكثر من 400 مليون ريال (107 ملايين دولار).