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أسمنت الشمالية السعودية توصي بتوزيع 0.70 ريال للسهم عن النصف/2

Tue Feb 5, 2013 5:55am GMT
 
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القاهرة 5 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة أسمنت المنطقة الشمالية السعودية اليوم الثلاثاء إن مجلس إدارتها وافق على توزيع 126 مليون ريال (33.6 مليون دولار) على المساهمين بواقع 0.70 ريال للسهم عن أرباح النصف الثاني من 2012.

وأضافت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية أن أحقية التوزيع ستكون بنهاية تداول "يوم انعقاد الجمعية العامة العادية والتي سوف يعلن موعد انعقادها في وقت لاحق."

(الدولار = 3.75 ريال سعودي) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
 