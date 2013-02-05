أسمنت الشمالية السعودية توصي بتوزيع 0.70 ريال للسهم عن النصف/2

القاهرة 5 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة أسمنت المنطقة الشمالية السعودية اليوم الثلاثاء إن مجلس إدارتها وافق على توزيع 126 مليون ريال (33.6 مليون دولار) على المساهمين بواقع 0.70 ريال للسهم عن أرباح النصف الثاني من 2012.