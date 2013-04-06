مقدمة 1-نمو أرباح المراعي 5.4% في الربع/1 لكن النتائج دون التوقعات

(لإضافة تعليق الأهلي كابيتال وسعر السهم)

الرياض 6 أبريل نيسان (رويترز) - حققت المراعي السعودية أكبر شركة لمنتجات الألبان في الخليج من حيث القيمة السوقية نموا تجاوز الخمسة بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من العام بدعم من نمو المبيعات لكن النتائج جاءت دون توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم السبت بموقع البورصة السعودية على الإنترنت إن صافي ربح الربع الأول بلغ 255.1 مليون ريال (68.03 مليون دولار) مقابل 242.1 مليون قبل عام بزيادة 5.4 بالمئة.

ووفقا لتقرير للأهلي كابيتال أرسل لرويترز بالبريد الإلكتروني جاءت النتائج أقل بنسبة 13 بالمئة عن توقعات للمحليلن بتحقيق أرباح صافية عند 292 مليون ريال.

وقالت الأهلي كابيتال "جاء صافي الربح أقل من توقعاتنا بنسبة 15 بالمئة وتراجع 13 بالمئة عن متوسط التوقعات بتحقيق (ربح عند) 292 مليون ريال."

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى نمو المبيعات وإلى "الأداء القوي لجميع القطاعات وخصوصا قطاع الدواجن بالإضافة إلى توحيد القوائم المالية للشركة الدولية للألبان والعصائر."

ووفقا للبيان ارتفعت مبيعات المراعي 18.2 بالمئة في الربع الأول لتصل إلى 2.41 مليار ريال مقابل 2.04 مليار قبل عام.

كانت المراعي رفعت حصتها في شركة الألبان والعصائر وهي مشروع مشترك مع شركة المشروبات الأمريكية العملاقة بيبسيكو من 48 بالمئة إلى 52 بالمئة مقابل 84 مليون ريال.