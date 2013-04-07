مقدمة 2-نمو المبيعات يرفع أرباح جرير السعودية 10% في الربع/1

(لإضافة تعليق الأهلي كابيتال وسعر السهم)

الرياض 7 أبريل نيسان (رويترز) - زاد صافي ربح شركة جرير للتسويق إحدى أبرز الشركات العاملة بقطاع التجزئة السعودي أكثر قليلا من عشرة بالمئة في الربع الأول من 2013 بدعم من نمو المبيعات وزيادة الفروع.

وقالت الشركة - التي تعمل في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية والأدوات المكتبية - إن صافي ربح الربع الأول المنتهي في 31 مارس اذار بلغ 180.8 مليون ريال (48.2 مليون دولار) بزيادة 10.1 بالمئة عن 164.2 مليون قبل عام.

وفي بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية عزت الشركة نمو الأرباح الفصلية إلى "زيادة المبيعات في جميع الأقسام وخاصة الادوات المكتبية والمدرسية لتزامن الربع الأول مع موسم العودة إلى المدارس في الفصل الدراسي الثاني."

وارتفعت مبيعات جرير في الربع الأول 11.2 بالمئة إلى 1.330 مليار ريال من 1.196 مليار قبل عام.

وزاد عدد فروع جرير إلى 32 من 30 فرعا خلال الربع الأول من 2013.

وفي تعليق على النتائج قالت الأهلي كابيتال "أحد العوامل الإيجابية في نتائج الربع الأول كان استقرار هوامش الأرباح على أساس سنوي."

واضافت "تراجع إجمالي هامش الربح بواقع ستة نقاط أساس فقط سنويا إلى 15.8 بالمئة في الربع الأول بينما تراجع صافي هامش الربح 14 نقطة أساس إلى 13.6 بالمئة على الرغم من ارتفاع هامش الربح قبل خصم الفوائد والضرائب سبعة نقاط اساس."