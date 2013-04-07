نمو أرباح بنك الرياض السعودي 5.5% في الربع/1

الرياض 7 أبريل نيسان (رويترز) - حقق بنك الرياض ثالث أكبر بنك في السعودية من حيث القيمة السوقية نموا نسبته 5.5 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من العام بدعم من زيادة دخل العمليات.

وقال البنك في بيان نشره الموقع الالكتروني للبورصة السعودية اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الأول بلغ 951 مليون ريال (253.6 مليون دولار) مقارنة مع 901 مليون ريال قبل عام.

وعلى أساس فصلي قفز صافي الربح 17.4 بالمئة من 810 ملايين في الربع الأخير من 2012.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "ارتفاع دخل العمليات وانخفاض تكلفتها."

ونما إجمالي دخل العمليات في الربع الأول 4.9 بالمئة إلى 1.725 مليار ريال من 1.644 مليار قبل عام.

ونمت موجودات البنك في الربع الأول 1.7 بالمئة إلى 186.45 مليار ريال من 183.39 مليار في الفترة المقابلة من 2011 في حين انخفضت الاستثمارات 25.1 بالمئة إلى 31.98 مليار ريال مقارنة مع 42.69 مليار.

في المقابل ارتفعت قيمة محفظة القروض والسلف 6.4 بالمئة إلى 120.92مليار ريال ونمت ودائع العملاء 3.2 بالمئة إلى 143.96 مليار في الربع الأول من 2013.