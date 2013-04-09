نمو أرباح بنك ساب السعودي 11% في الربع/1

الرياض 9 أبريل نيسان (رويترز) - سجل البنك السعودي البريطاني (ساب) رابع أكبر بنك في السعودية من حيث القيمة السوقية نموا نسبته 11 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من العام بدعم من ارتفاع دخل العمليات.

وقال البنك إن صافي ربح الربع الأول بلغ 948 مليون ريال (252.8 مليون دولار) 854 مليونا قبل عام.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "ارتفاع دخل العمليات."

وارتفع صافي ربح العمولات الخاصة للبنك 14.2 بالمئة إلى 885 مليون ريال في الربع الأول من 775 مليونا قبل عام.