مقدمة 1-أرباح بنك البلاد السعودي تهبط 72% في الربع/1

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الرياض 9 أبريل نيسان (رويترز) - هبط صافي ربح بنك البلاد السعودي أصغر البنوك العاملة في المملكة 72بالمئة في الربع الأول من العام وذلك تأثرا بمكاسب استثنائية رفعت أرباحه قبل عام.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الربع الأول هبط إلى 142.5 مليون ريال من 511.5 مليون قبل عام.

وعزا البنك الذي يقدم الخدمات المصرفية الإسلامية الانخفاض إلى المكاسب غير التشغيلية الاستثنائية التي سجلها في الربع الأول من 2012 والتي بلغت 373 مليون ريال من بيع قطعة أرض.

وباستثناء تلك المكاسب غير التشغيلية فإن صافي ربح البنك للربع الأول من 2012 بلغ 138.5 مليون ريال وهو ما يعني نمو الأرباح 2.9 بالمئة في الربع الأول من 2013 وفقا لحسابات رويترز.

وقد تأسس بنك البلاد عام 2004 ويبلغ رأسماله المدفوع ثلاثة مليارات ريال ويقدم البنك الخدمات المصرفية والاستثمارية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.