مصحح-مقدمة 1-نمو طفيف لأرباح سامبا في الربع/1 والنتائج تتجاوز التوقعات

(لتصحيح معدل نمو الإقراض المصرفي في الفقرة السادسة)

الرياض 10 أبريل نيسان (رويترز) - سجلت مجموعة سامبا المالية ثاني أكبر بنك في السعودية نموا طفيفا في صافي أرباح الربع الأول من العام لكن النتائج تجاوزت توقعات المحللين.

وقال البنك إن صافي ربح الربع الأول بلغ 1.159 مليار ريال (309.1 مليار دولار) مقابل 1.145 مليار قبل عام.

وعزا البنك النمو الطفيف إلى ارتفاع الأرباح التشغيلية.

وتوقع تسعة محللين في استطلاع أجرته رويترز ان يسجل البنك في المتوسط أرباحا قدرها 1.079 مليار ريال في الربع الأول.

وتستفيد البنوك السعودية من تعزيز الإنفاق الحكومي بالمملكة ومن وفرة السيولة وتحسن الطلب على قروض الشركات.

ومازال نمو الإقراض المصرفي في المملكة قويا إذ سجل 15.9 بالمئة و 15.6 بالمئة على الترتيب في يناير كانون الثاني وفبراير شباط وذلك وفقا لبيانات البنك المركزي.

وارتفعت قيمة محفظة القروض والسلف لدى سامبا 15 بالمئة إلى 107 مليارات ريال بنهاية الربع الأول من 93 مليارا قبل عام.

كما نمت ودائع العملاء تسعة بالمئة إلى 152 مليار ريال من 140 مليارا قبل عام.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أكدت في مارس اذار الماضي تصنيف سامبا عند ‭‭‭A+‬‬‬ وقالت ان استمرار نمو الإقراض والتحكم الجيد في التكاليف سيعززان أرباح 2013.