صافي ربح صافولا السعودية يقفز 21.8% في الربع/1 متجاوزا التوقعات

الرياض 13 أبريل نيسان (رويترز) - سجلت مجموعة صافولا السعودية إحدي أبرز الشركات العاملة في قطاع الاغذية السعودي نموا بنحو 22 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من العام بدعم من نمو المبيعات وجاءت النتائج أعلى من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره موقع البورصة السعودية اليوم السبت إن صافي أرباح الربع الأول بلغ 295.2 مليون ريال (78.72 مليون دولار) بزيادة 21.8 بالمئة عن 242.3 مليون ريال قبل عام.

وكان ستة محللين قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة في المتوسط 265.11 مليون ريال أرباحا في الربع الأول.

ونقل البيان عن عبد الرؤوف المناع العضو المنتدب للمجموعة قوله إن صافي ربح الربع الثالث زاد 13.5 بالمئة عن التوقعات التي أعلنتها الشركة من قبل عند 260 مليون ريال "بالغرم من التحديات التي أحاطت بالأسواق الخارجية."

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "الإيرادات المتميزة التي حققتها المجموعة في عملياتها في قطاع الأغذية وعلى وجه الخصوص نشاط زيون الطعان وكذلك النمو المستمر في المبيعات."

وبلغت مبيعات الشركة خلال الربع الأول 7.2 مليار ريال بارتفاع تسعة بالمئة عن 6.6 مليار قبل عام.

وأشار البيان إلى أن المجموعة تتوقع تحقيق 365 مليون ريال أرباحا في الربع الثاني من 2013.

وقالت الشركة في بيان منفصل إن مجلس إدارتها قرر توزيع أرباح نقدية بواقع 0.5 ريال للسهم عن الربع الأول وستستحق للمساهمين المقيدين بنهاية تداول الأربعاء الموافق 17 ابريل نيسان.