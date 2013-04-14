نمو المبيعات يرفع أرباح اسمنت ينبع السعودية نحو 71% في الربع/1

الرياض 14 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة اسمنت ينبع السعودية خامس أكبر منتج للاسمنت في المملكة نمو صافي ربح الربع الأول من العام نحو 71 بالمئة بدعم من ارتفاع المبيعات.

وقالت الشركة في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الأحد "بلغ صافي ربح الربع الأول 247.02 مليون ريال (65.9 مليون دولار) مقابل 144.76 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع 70.6 بالمئة."

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "زيادة كمية المبيعات نتيجة بدء تشغيل الخط الخامس (للإنتاج) في ابريل 2012 وكفاءة استخدام النفقات التشغيلية."

ولم يذكر البيان قيمة أو حجم المبيعات.

‭وشهدت سوق الأسمنت المحلية أزمة معروض على مدى ‬‬ العام الماضي ‭‭ مما دفع الشركات لزيادة الإنتاج والعمل بالطاقة الإنتاجية القصوى لتوفير الطلب في ظل إنفاق أكبر بلد مصدر للنفط في العالم‬‬ ‭‬‬820 ‭‭مليار‬‬‬‬ ريال على مشروعات التنمية.

‭‭‭‭‭‭ وتأسست أسمنت ينبع في 1977 ويبلغ رأسمالها المدفوع 1.05 مليار ريال ومن بين كبار مساهميها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تملك حصة قدرها 11.8 بالمئة وصندوق الاستثمارات العامة بحصة قدرها عشرة‬‬‬‬ بالمئة.