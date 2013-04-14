ربح الأهلي التجاري السعودي يقفز نحو 19% في الربع/1

الرياض 14 أبريل نيسان (رويترز) - سجل البنك الأهلي التجاري أكبر بنك في السعودية من حيث الأصول قفزة بلغت 19.4 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول بدعم من تنوع الخدمات وزيادة الدخل من الخدمات المصرفية.

وقال البنك غير المدرج في البورصة إن صافي ربح الربع الأول من العام بلغ 2.33 مليار ريال (621.9 مليون دولار) مقابل 1.95 مليار قبل عام.

ونقل البيان عن منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك قوله "نمو وتنوع منتجات البنك التمويلية والاستثمارية ادى لارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 10.4 بالمئة وزيادة الدخل من رسوم الخدمات البنكية بنسبة 7.2 بالمئة في الربع الأول مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق."

ووفقا للبيان نمت محفظة القروض والسلف 19.9 بالمئة في الربع الأول لتصل إلى 171 مليار ريال من 142 مليارا قبل عام.

كما ارتفعت ودائع العملاء 11.6 بالمئة إلى 277 مليار ريال من 248 مليارا قبل عام.

وتستفيد البنوك السعودية من تعزيز الإنفاق الحكومي بالمملكة ومن وفرة السيولة وتحسن الطلب على قروض الشركات.

ومازال نمو الإقراض المصرفي في المملكة قويا إذ سجل 15.9 بالمئة و 15.6 بالمئة على الترتيب في يناير كانون الثاني وفبراير شباط وذلك وفقا لبيانات البنك المركزي.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)