نمو أرباح البنوك السعودية 4.8% في الربع/1

من مروة رشاد الرياض 14 أبريل نيسان (رويترز) - سجلت معظم البنوك المدرجة في سوق الأسهم السعودية نموا تجاوز توقعات المحللين للنتائج المالية للربع الأول من العام إذ نما إجمالي أرباح البنوك الإحدى عشر 4.8 بالمئة. وسجلت البنوك أرباحا إجمالية قدرها 7.64 مليار ريال (2.04 مليار دولار) في الربع الأول من 2013 مقابل 7.29 مليار ريال في الربع المماثل من 2012 وذلك بعد استبعاد أرباح استثنائية لبنك البلاد. وكان بنك البلاد سجل أرباحا استثنائية قيمتها 373 مليون ريال من بيع قطعة ارض في الربع الأول من 2012 وأدرجت تلك الأرباح في نتائج الربع آنذاك وهو ما يجعل رقم المقارنة على اساس سنوي أعلى من الرقم المسجل في الربع الجاري. وفيما يلي جدول يوضح الأرباح المجمعة للبنوك السعودية في الربع الأول على اساس سنوي بالمليون ريال: الربع‭‭‭‭‭ الربع‭‭‭‭‭ التغير (%) ‭‭/‬‬‬‬1 ‭‭/‬‬‬‬1 2013 2012 الأرباح 7640 7662 -0.3 المجمعة للبنوك الأرباح 373 الاستثنائي ة لبنك البلاد الأرباح 7640 7289 4.8 المجمعة للبنوك بعد استبعاد الارباح الاستثنائي ة وبذلك تسجل البنوك نموا للربع العاشر على التوالي منذ الربع الأخير من 2010. وكان العامل المشترك للنمو بين أرباح البنوك المدرجة ارتفاع الدخل من العمليات ونمو الإقراض. وفيما يلي جدول يوضح نتائج البنوك للربع الأول من 2013 مقارنة بالربع المقابل من 2012 المليون ريال: البنك الربع‭‭‭‭‭‭‭ الربع‭‭‭‭‭‭‭ التغير /‬‬‬‬1-2013 /‬‬‬‬1-2012 (%) الرياض 951 901 5.5 السعودي الهولندي 346.3 290.1 19.4 العربي الوطني 678.7 655.5 3.5 البلاد 142.5 511.5 -72 الانماء 221 150 47 الراجحي 2052 2011 2 ساب 948 854 11 الفرنسي 684 789 -13.3 الاستثمار 314.3 212.2 48 سامبا 1159 1145 1.2 الجزيرة 144 143 1 ووفقا للجدول السابق سجل مصرفا السعودي للاستثمار والإنماء أعلى نسبة مئوية للنمو في الربع الأول فيما لم يسجل تراجعا في الأرباح سوى البنك السعودي الفرنسي وبنك البلاد. وباستبعاد الأرباح الاستثنائية لبنك البلاد يكون البنك قد سجل نموا نسبته 2.9 بالمئة في الربع الأول. وتعليقا على النتائج قال تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار "سجلت البنوك نتائج أعلى من توقعات السوق. في اعتقادي ان ذلك يرجع لأداء قوي للمصارف في الشهر الثالث من الربع الأول ولتجنيب مخصصات أقل من الربع الأول من 2012." وأضاف فدعق "الوتيرة المتنامية للإقراض وتجنيب مخصصات أقل عاملان أساسيان وراء نمو أرباح المصارف في الربع الأول." وتستفيد البنوك السعودية من تعزيز الانفاق الحكومي بالمملكة ومن وفرة السيولة وتحسن الطلب على قروض الشركات. وفي أول شهرين من 2013 تراجع إقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص عن أعلى مستوياته في 46 شهرا الذي سجله في ديسمبر كانون الأول الماضي لكنه لا يزال مرتفعا عند 15.9 بالمئة و 15.6 بالمئة على الترتيب في يناير كانون الثاني وفبراير شباط وذلك وفقا لبيانات البنك المركزي. وكان فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي قال في وقت سابق من هذا الشهر إن المؤسسة غير قلقة بشأن معدلات النمو الحالية للإقراض وإن إقراض البنوك للقطاع الخاص ينسجم مع كل السياسات التي تضعها مؤسسة النقد وتراقب تنفيذها. وأضاف آنذاك أن نسبة القروض إلى الودائع تبلغ حاليا نحو 75 بالمئة في حين أن الحد الأقصى الذي تفرضه المؤسسة هو 85 بالمئة وأنه أمر إيجابي أن تواصل البنوك إقراض القطاع الخاص. وحول توقعاته لأداء المصارف في الربع الثاني قال فدعق "نحن متفائلون بتحقيق نتائج أكثر إيجابية. هناك علاقة طردية بين الائتمان ونمو الاقتصاد المحلي وهو ما سينعكس على نتائج البنوك." وسجل الاقتصاد السعودي نموا نسبته 6.8 بالمئة في 2012 وتعتزم الحكومة إنفاق 820 مليار ريال (219 مليار دولار) بزيادة 19 بالمئة عن ميزانية 2012 إذ تتيح أسعار النفط المرتفعة زيادة الانفاق على الرعاية الاجتماعية ومشروعات البنية التحتية. (الدولار = 3.75 ريال سعودي) (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)