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نمو أرباح البنوك السعودية 4.8% في الربع/1

Sun Apr 14, 2013 12:19pm GMT
 
[-] نص [+] 

من مروة رشاد
    الرياض 14 أبريل نيسان (رويترز) - سجلت معظم البنوك المدرجة في
سوق الأسهم السعودية نموا تجاوز توقعات المحللين للنتائج المالية
للربع الأول من العام إذ نما إجمالي أرباح البنوك الإحدى عشر 4.8
بالمئة.
    وسجلت البنوك أرباحا إجمالية قدرها 7.64 مليار ريال (2.04
مليار دولار) في الربع الأول من 2013 مقابل 7.29 مليار ريال في
الربع المماثل من 2012 وذلك بعد استبعاد أرباح استثنائية لبنك
البلاد.
    وكان بنك البلاد سجل أرباحا استثنائية قيمتها 373 مليون ريال
من بيع قطعة ارض في الربع الأول من 2012 وأدرجت تلك الأرباح في
نتائج الربع آنذاك وهو ما يجعل رقم المقارنة على اساس سنوي أعلى من
الرقم المسجل في الربع الجاري.
    وفيما يلي جدول يوضح الأرباح المجمعة للبنوك السعودية في الربع
الأول على اساس سنوي بالمليون ريال: 
        
             الربع‭‭‭‭‭  الربع‭‭‭‭‭  التغير (%)
              ‭‭/‬‬‬‬1    ‭‭/‬‬‬‬1   
                2013        2012     
  الأرباح       7640        7662        -0.3
  المجمعة                            
  للبنوك                             
  الأرباح                   373           
 الاستثنائي                          
   ة لبنك                            
   البلاد                            
  الأرباح       7640        7289        4.8
  المجمعة                            
 للبنوك بعد                          
  استبعاد                            
  الارباح                            
 الاستثنائي                          
     ة                               
  
    وبذلك تسجل البنوك نموا للربع العاشر على التوالي منذ الربع
الأخير من 2010. وكان العامل المشترك للنمو بين أرباح البنوك
المدرجة ارتفاع الدخل من العمليات ونمو الإقراض. 
    وفيما يلي جدول يوضح نتائج البنوك للربع الأول من 2013 مقارنة
بالربع المقابل من 2012 المليون ريال: 
        
      البنك        الربع‭‭‭‭‭‭‭  الربع‭‭‭‭‭‭‭   التغير
                   /‬‬‬‬1-2013   /‬‬‬‬1-2012      (%)
    الرياض             951           901          5.5
 السعودي الهولندي     346.3         290.1        19.4
  العربي الوطني       678.7         655.5         3.5
      البلاد          142.5         511.5         -72
     الانماء           221           150          47
     الراجحي           2052          2011          2
       ساب             948           854          11
     الفرنسي           684           789         -13.3
    الاستثمار         314.3         212.2         48
      سامبا            1159          1145         1.2
     الجزيرة           144           143           1
    ووفقا للجدول السابق سجل مصرفا السعودي للاستثمار والإنماء
أعلى نسبة مئوية للنمو في الربع الأول فيما لم يسجل تراجعا في
الأرباح سوى البنك السعودي الفرنسي وبنك البلاد.
    وباستبعاد الأرباح الاستثنائية لبنك البلاد يكون البنك قد سجل
نموا نسبته 2.9 بالمئة في الربع الأول.
    وتعليقا على النتائج قال تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى
شركة البلاد للاستثمار "سجلت البنوك نتائج أعلى من توقعات السوق.
في اعتقادي ان ذلك يرجع لأداء قوي للمصارف في الشهر الثالث من
الربع الأول ولتجنيب مخصصات أقل من الربع الأول من 2012."
    وأضاف فدعق "الوتيرة المتنامية للإقراض وتجنيب مخصصات أقل
عاملان أساسيان وراء نمو أرباح المصارف في الربع الأول."
    وتستفيد البنوك السعودية من تعزيز الانفاق الحكومي بالمملكة
ومن وفرة السيولة وتحسن الطلب على قروض الشركات. 
    وفي أول شهرين من 2013 تراجع إقراض البنوك السعودية للقطاع
الخاص عن أعلى مستوياته في 46 شهرا الذي سجله في ديسمبر كانون
الأول الماضي لكنه لا يزال مرتفعا عند 15.9 بالمئة و 15.6 بالمئة
على الترتيب في يناير كانون الثاني وفبراير شباط وذلك وفقا لبيانات
البنك المركزي. 
    وكان فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي قال في وقت
سابق من هذا الشهر إن المؤسسة غير قلقة بشأن معدلات النمو الحالية
للإقراض وإن إقراض البنوك للقطاع الخاص ينسجم مع كل السياسات التي
تضعها مؤسسة النقد وتراقب تنفيذها.
    وأضاف آنذاك أن نسبة القروض إلى الودائع تبلغ حاليا نحو 75
بالمئة في حين أن الحد الأقصى الذي تفرضه المؤسسة هو 85 بالمئة
وأنه أمر إيجابي أن تواصل البنوك إقراض القطاع الخاص.
    وحول توقعاته لأداء المصارف في الربع الثاني قال فدعق "نحن
متفائلون بتحقيق نتائج أكثر إيجابية. هناك علاقة طردية بين
الائتمان ونمو الاقتصاد المحلي وهو ما سينعكس على نتائج البنوك."
    وسجل الاقتصاد السعودي نموا نسبته 6.8 بالمئة في 2012 وتعتزم
الحكومة إنفاق 820 مليار ريال (219 مليار دولار) بزيادة 19 بالمئة
عن ميزانية 2012 إذ تتيح أسعار النفط المرتفعة زيادة الانفاق على
الرعاية الاجتماعية ومشروعات البنية التحتية.
    (الدولار = 3.75 ريال سعودي)

 (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير
نادية الجويلي)
 