تراجع اسعار نقل النفط الخام تهبط بأرباح البحري السعودية 10% في الربع/1

القاهرة 15 أبريل نيسان (رويترز) - قالت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري(البحري) إن صافي ربحها تراجع 9.7 بالمئة في الربع الاول من 2013 بسبب انخفاض أسعار نقل النفط الخام.

وبلغ صافي ربح الشركة 144.5 مليون ريال(38.5 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس اذار مقابل 160.1 مليون جنيه في الربع الأول من 2012.

وعزت الشركة في بيان إلى السوق السعودية نشر اليوم الاثنين على موقعه الالكتروني سبب تراجع الأرباح إلى "انخفاض معدل أسعار نقل النفط الخام."

وتأسست النقل البحري السعودية عام 1979 ويبلغ رأسمالها 3.150 مليار ريال. وتسعى الشركة لأن تصبح من أكبر عشر شركات تملك ناقلات نفط عملاقة ومن أكبر خمس شركات لنقل البتروكيماويات عالميا.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)