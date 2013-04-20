هبوط صافي ربح سابك السعودية 10% في الربع/1

الرياض 20 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) اليوم السبت هبوط صافي أرباحها في الربع الأول بنسبة عشرة بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت نتائج سابك متفقة مع توقعات المحللين.

وقالت سابك في بيان على موقع البورصة السعودية إن صافي الدخل في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس اذار بلغ 6.56 مليار ريال (1.75 مليار دولار) مقارنة مع 7.27 مليار ريال في الربع الأول من 2012 .

وعزت الشركة تراجع الانتاج والمبيعات إلى أعمل صيانة مقررة في منشآت بعض وحداتها.

إلا أن سابك قالت أيضا إن أرباح الربع الأول ارتفعت من 5.93 مليار ريال في الربع الأخير من 2012. واشارت إلى ارتفاع أسعار مبيعات بعض منتاجاتها التي لم تحددها. وقالت سابك دون الخوض في تفاصيل إن بعض أرقام الربع السابق جرى تعديلها.

وكان 11 محللا استطلعت رويترز أراءهم توقعوا أن تبلغ أرباح سابك في المتوسط 6.59 مليار ريال في الربع الأول من 2013 .

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)