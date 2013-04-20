رئيس سابك السعودية: نعكف على مراجعة آفاق النمو على مستوى العالم

من مروة رشاد

الرياض 20 أبريل نيسان (رويترز) - قال محمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اليوم السبت إن الشركة تعكف حاليا على مراجعة آفاق النمو في جميع أنحاء العالم وخاصة في ضوء الوضع الاقتصادي الضعيف في أوروبا.

وكان الماضي يتحدث في مؤتمر صحفي بعد أن أعلنت سابك أكبر مجموعة بتروكيماويات في العالم يوم الخميس إنها تعتزم خفض 1050 وظيفة في أوروبا واغلاق بعض العمليات هناك بعد أن أضر انخفاض الإنفاق الاستهلاكي بالطلب.

وقال الماضي "سابك لا تفعل هذا لانها تريد تسريح عمال أو اغلاق أي وحدات. وانما تفعل ذلك لان الوضع يتطلب ذلك."

واضاف أن سابك شركة كبيرة ولن تتأثر باغلاق بعض الوحدات أو خفض بعض الوظائف.

وقال الماضي إن كل الشركات تعيد النظر في استثماراتها في اوروبا وإن كبار المنافسين أغلقوا بعض وحداتهم هناك لكن سابك قامت باغلاقات وتسريحات محدودة.

إلا أنه وصف أوروبا بانها "حالة خاصة" وقال إن القارة ستظل سوقا بالغة الأهمية للشركة حتى في الأوقات الصعبة.

وقال "أوروبا لا تزال سوقا مهما للغاية ونحن من أكبر ثلاث شركات هناك ولكن في ضوء الوضع الراهن نعيد النظر في استراتيجيتنا."