مقدمة 2-أرباح سبكيم السعودية تهبط 57.5% في الربع/1

(لإضافة تعليق الأهلي كابيتال وسعر السهم)

الرياض 21 أبريل نيسان (رويترز) - هبط صافي أرباح الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) نحو 57 بالمئة في الربع الأول من العام بفعل تراجع المبيعات والانتاج وأعمال صيانة دورية.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الالكتروني للبورصة السعودية اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الأول بلغ 64.5 مليون ريال (17.2 مليون دولار) مقابل 151.6 مليون قبل عام بانخفاض 57.5 بالمئة.

وجاءت النتائج أقل كثيرا من متوسط توقعات سبعة محللين بأرباح قدرها 118.10 مليون ريال في الربع الاول بانخفاض 22 بالمئة على اساس سنوي.

وعزا البيان هبوط الأرباح إلى "الانخفاض في المبيعات نتيجة انخفاض الكميات المنتجة وبالتالي الكميات المباعة بسبب توقف مصانع الميثانول والبيوتانديول وحمض الاسيتيك وأول اكسيد الكربون لأعمال الصيانة الدورية المجدولة لفترة تتراوح بين 3 و5 أسابيع لكل مصنع."

كما عزت الشركة التراجع إلى "ارتفاع أسعار اللقيم وانخفاض أسعار بعض المنتجات."

ولم تذكر الشركة قيمة أو حجم المبيعات خلال الربع الأول.

وقالت الاهلي كابيتال في تعليقها على النتائج "نعتقد ان نسبة تشغيل مصانع الشركة بلغت 80 بالمئة وهو اقل من توقعاتنا بنسبة تشغيل قدرها 90 بالمئة."