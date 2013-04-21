مقدمة 1-هبوط أرباح الاتصالات السعودية 38.5% في الربع/1 والنتائج دون التوقعات

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الرياض 21 أبريل نيسان (رويترز) - هبط صافي ربح شركة الاتصالات السعودية أكبر مشغل للاتصالات في المملكة بنسبة 38.5 بالمئة في الربع الأول من العام لتأتي النتائج أقل كثيرا عن متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الأول بلغ 1.55 مليار ريال (413.3 مليون دولار) مقابل 2.5 مليار قبل عام.

وتوقع سبعة محللين في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة ملياري ريال في المتوسط في الربع الأول.

والاتصالات السعودية ثاني أكبر مشغل للاتصالات في الخليج من حيث القيمة السوقية وتنتشر عملياتها في دول الخليج وتركيا وجنوب شرق أسيا.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح إلى "تسجيل مخصص هبوط قيمة الأصول غير المتداولة في شركة ايرسل في الهند بقيمة 500 مليون ريال في الربع الأول من 2012."

وعلى أساس فصلي قفز صافي ربح الشركة 231 بالمئة من 468 مليون ريال في الربع الأخير من 2012.

ووفقا للبيان بلغت إيرادات الخدمات في الربع الأول 11.47 مليار ريال بزيادة 3.7 بالمة عن 11.07 مليار قبل عام.