توزيعات السعودي الفرنسي 0.4 ريال للسهم عن النصف/1

دبي 4 يوليو تموز (رويترز) - قال البنك السعودي الفرنسي اليوم الخميس إنه سيوزع 361.6 مليون ريال (96.4 مليون دولار) للأشهر الستة الأولى من العام.

وقال بيان للبنك بالبورصة السعودية إن التوزيع النقدي يعادل 0.4 ريال للسهم.

وفي 2012 دفع السعودي الفرنسي المملوك جزئيا لبنك كريدي أجريكول توزيعا قدره 0.8 ريال للسهم عن العام بأكمله مما ينبئ بأن توزيعات العام الحالي ستكون في نفس مستوى العام الماضي.