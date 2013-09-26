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نمو الأرباح المجمعة للبنوك السعودية 5.3% بنهاية اغسطس

Thu Sep 26, 2013 7:18am GMT
 
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الرياض 26 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) نمو الأرباح المجمعة للبنوك السعودية 5.3 بالمئة على أساس سنوي بنهاية اغسطس آب.

ووفقا للبيانات التي نشرت على الموقع الإلكتروني للمؤسسة مساء أمس الأربعاء بلغت الأرباح المجمعة للبنوك في الأشهر الثماني الأولى من العام الجاري 25.16 مليار ريال (6.71 مليار دولار) مقارنة مع 23.89 مليار في الفترة ذاتها من 2012 بزيادة 5.3 بالمئة.

وتشمل الأرباح المجمعة نتائج 11 بنكا مدرجا في البورصة إلى جانب أرباح البنك الأهلي التجاري غير المدرج ونتائج 11 مصرفا أجنبيا في المملكة.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي) (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 