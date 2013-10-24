نمو المبيعات يرفع أرباح صافولا السعودية 13% في الربع/3

الرياض 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت مجموعة صافولا السعودية إحدى أبرز الشركات العاملة في قطاع الأغذية السعودي نموا بنحو 13 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث من العام بدعم من نمو المبيعات لتأتي النتائج أعلى من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره موقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الخميس إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 457.4 مليون ريال (نحو 122 مليون دولار) مقابل 405.2 مليون قبل عام بزيادة 12.9 بالمئة.

وكان ستة محللين قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة في المتوسط 418.55 مليون ريال أرباحا في الربع الثالث.

ونقل البيان عن عبد الرؤوف المناع العضو المنتدب للمجموعة قوله إن صافي ربح الربع الثالث زاد 23.6 بالمئة عن التوقعات التي أعلنتها الشركة من قبل عند 370 مليون ريال.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام ارتفع صافي الربح 15.3 بالمئة إلى 1.14 مليار ريال من 988.9 مليون قبل عام.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "النمو المتواصل في المبيعات وزيادة الحصة السوقية في قطاع التجزئة". ولم يذكر البيان قيمة أو حجم المبيعات.

وأضافت الشركة أن نمو الأرباح يرجع كذلك إلى حصولها على صافي أرباح موزعة قدرها 67.9 مليون ريال خلال الربع الثالث من حصتها في شركة جسور القابضة وهي صندوق استثماري.

وأشار البيان إلى أن المجموعة تتوقع تحقيق 1.5 مليار ريال أرباحا صافية في 2013 بأكمله.