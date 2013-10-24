نمو أرباح الطيار للسفر السعودية 6.8% في الربع/3

الرياض 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت مجموعة الطيار للسفر السعودية اليوم الخميس عن زيادة 6.8 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام وعزت ذلك إلى تحسن المبيعات.

وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس على موقع البورصة السعودية على الإنترنت إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 214.9 مليون ريال (57.3 مليون دولار) مقابل 201.3 مليون قبل عام بزيادة 6.76 بالمئة.

وعزت الشركة الزيادة إلى "نمو المبيعات 11 بالمئة وزيادة الإيرادات التشغيلية الأخرى الناتجة عن حوافز شركات الطيران وأنظمة الحجز بنسبة 43 بالمئة."

لكن النتائج التي أعلنتها الشركة بموقع البورصة السعودية على الانترنت جاءت أقل من توقعات بأرباح قدرها 231 مليون ريال للمحللين في شركة أرقام كابيتال للاستثمار.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام قفز صافي الربح 23 بالمئة إلى 735 مليون ريال من 598 مليونا قبل عام بدعم من زيادة المبيعات والإيرادات التشغيلية الأخرى.

وتأسست المجموعة ومقرها الرياض في 1980 ونمت منذ ذلك الحين لتصبح إحدى أبرز الشركات السياحية في المنطقة. وجمعت الشركة 1.37 مليار ريال من طرح أولي في مايو ايار 2012.

ويبلغ رأسمال الشركة 1.2 مليار ريال وتعمل في تنظيم الرحلات السياحية وتقديم خدمة تأجير السيارات من خلال 18 شركة شقيقة داخل المملكة ونحو 28 شركة خارجها.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)