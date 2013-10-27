سابك السعودية تتوقع تحسنا طفيفا للأرباح في 2014

الرياض 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال محمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن الأرباح المتوقعة للشركة في 2014 ستأتي أفضل قليلا من 2013.

وقالت سابك في وقت سابق اليوم إن صافي أرباحها للربع الثالث من العام زاد 2.5 بالمئة على أساس سنوي متوافقا مع التوقعات. وقال مطلق المريشد المدير المالي لسابك إنه لم يطرأ تغير يذكر على مبيعات الشركة في التسعة أشهر الأولى من 2013 مقارنة بها قبل عام حيث سجلت 140 مليار ريال (37.3 مليار دولار).