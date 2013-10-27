زين السعودية تقلص خسائرها 14.6% في الربع الثالث

الرياض 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قلصت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) خسائرها في الربع الثالث من العام بفضل زيادة الإيرادات في ظل نمو عدد المشتركين وبدعم من انخفاض تكاليف التمويل لكن الخسائر جاءت أعلى من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الأحد إن صافي خسائر الربع الثالث انخفض 14.6 بالمئة إلى 421 مليون ريال (112.3 مليون دولار) من 493 مليونا قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة خسائر في المتوسط قيمتها 339 مليون ريال.

وعزت الشركة تراجع الخسائر الفصلية إلى "نمو الإيرادات بنسبة سبعة بالمئة إلى 1.57 مليار ريال من 1.47 مليار قبل عام بفضل نمو قاعدة العملاء 24 بالمئة إلى 8.6 مليون عميل بنهاية الربع الثالث."

وأضافت أن من بين العوامل التي ساهمت في تقليص الخسائر "انخفاض الخسائر التشغيلية 22 بالمئة 239 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من 305 ملايين قبل عام."

وخلال الأشهر التسعة الاولى من العام نزلت الخسائر 9.03 بالمئة إلى 1.2 مليار ريال من 1.3 مليار في الفترة المقابلة من 2012 بدعم من نمو الإيرادات وانخفاض تكلفة التمويل.

ولدى زين ديونا بملايين الدولارات ولم تحقق أرباحا بعد منذ بدء عملياتها في 2008.

وفي يوليو تموز قالت زين إنها حصلت على موافقة ممولي قرض مرابحة قيمته تسعة مليارات ريال (2.4 مليار دولار) على تمديد موعد استحقاق القرض خمس سنوات حتى 31 يوليو تموز 2018.