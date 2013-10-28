ملخص-نمو أرباح العثيم السعودية 3% في الربع/3
الرياض 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - شركة أسواق عبداله العثيم السعودية:
- صافي الربح بلغ 41.9 مليون ريال في الربع/3 مقابل 40.7 مليون قبل عام بزيادة 3.12 بالمئة.
- صافي الربح بلغ 122.5 مليون ريال في 9 أشهر مقابل 111.3 مليون قبل عام بزيادة 10.05 بالمئة.
- زيادة الأرباح يرجع لنمو المبيعات وزيادة إيرادات التأجير وانخفاض تكلفة التمويل.
(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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