أرباح الخضري السعودية تهوى 44% في الربع/3

القاهرة 30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أدت زيادة أعباء التمويل وارتفاع المصاريف الادارية إلى هبوط أرباح شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري السعودية 4‭‭4‬‬ بالمئة في الربع الثالث من العام.

وبلغ صافي ربح الشركة ‭‭12.2 ‬‬ مليون ريال (3.25 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل ‭‭21.9 ‬‬ مليون ريال قبل عام.

وتعمل الشركة في المقاولات والإنشاءات ومشاريع البنية التحتية.

وعزت الشركة في بيان نشر اليوم بموقع البورصة السعودية هبوط الأرباح إلى "الزيادة في أعباء التمويل بنسبة 17.9 بالمئة... وزيادة المصاريف الادارية والعمومية بنسبة 36.7 بالمئة."

وبلغ صافي ربح الشركة 55.85 مليون ريال في تسعة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 108.18 مليون ريال قبل عام.