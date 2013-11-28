نمو الأرباح المجمعة للبنوك السعودية 5.3% بنهاية اغسطس
الرياض 28 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) نمو الأرباح المجمعة للبنوك السعودية 8.8 بالمئة على أساس سنوي بنهاية اكتوبر تشرين الأول.
ووفقا للبيانات التي نشرت على الموقع الإلكتروني للمؤسسة اليوم الخميس بلغت الأرباح المجمعة للبنوك في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 31.29 مليار ريال (8.3 مليار دولار) مقارنة مع 28.75 مليار في الفترة ذاتها من عام 2012 بزيادة 8.8 بالمئة.
وتشمل الأرباح المجمعة نتائج 11 بنكا مدرجا في البورصة إلى جانب أرباح البنك الأهلي التجاري غير المدرج ونتائج 11 مصرفا أجنبيا في المملكة.
(الدولار = 3.75 ريال سعودي) (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير محمد عبد العال)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.