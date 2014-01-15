مقدمة 2-نمو أرباح موبايلي السعودية 8.6% في الربع/4 متجاوزا التوقعات

(لإضافة توصية بتوزيع أرباح في الفقرة الخامسة)

الرياض 15 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجلت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) السعودية ثاني أكبر مشغل للاتصالات في السعودية قفزة نسبتها 8.6 بالمئة في أرباح الربع الأخير من 2013 بدعم من زيادة إيرادات البيانات وقطاع الأعمال لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الأربعاء إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 2.04 مليار ريال (544 مليار دولار) مقابل 1.88 مليار قبل عام بزيادة 8.6 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة أرباحا في المتوسط بقيمة 1.87 مليار ريال في الربع الرابع.

وخلال عام 2013 بأكمله زاد صافي ربح الشركة نحو 11 بالمئة إلى 6.68 مليار ريال من 6.02 مليار في 2012.

وفي بيان منفضل قالت الشركة إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع 962.5 مليون ريال عن الربع الرابع من العام بواقع 1.25 ريال للسهم تستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيحدد لاحقا.

وعزت الشركة التابعة لشركة اتصالات الإماراتية نمو الأرباح إلى "ارتفاع إيرادات قطاع الأعمال وإيرادات البيانات."

ووفقا للبيان قفزت الإيرادات سبعة بالمئة خلال 2013 لتصل إلى 26.2 مليار ريال من 23.6 مليار في 2012.