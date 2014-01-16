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ملخص-صافي ربح الصحراء للبتروكيماويات السعودية يقفز 176.3% في الربع/4

Thu Jan 16, 2014 1:19pm GMT
 
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الرياض 16 يناير كانون الثاني (رويترز) - شركة الصحراء للبتروكيماويات السعودية:

* صافي ربح الشركة 178.2 مليون ريال في الربع الرابع مقابل 65.4 مليون قبل عام بزيادة 176.3 بالمئة.

* صافي ربح الشركة 578.7 مليون ريال في 2013 مقابل 204.4 مليون في 2012 بزيادة 183.12 بالمئة.

* نمو الأرباح يرجع إلى تحسن أداء الشركات التابعة وزيادة المبيعات وتحسن أسعار المنتجات. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 