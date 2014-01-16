مقدمة 1-صافي ربح مصرف الراجحي السعودي يهبط 19% في الربع/4 مخالفا التوقعات

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الرياض 16 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجل مصرف الراجحي السعودي أكبر بنك في المملكة وأكبر بنك إسلامي في الخليج من حيث القيمة السوقية انخفاضا بأكثر 19 بالمئة في صافي أرباح الربع الأخير من العام لتأتي النتائج دون توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان نشره الموقع الالكتروني للبورصة السعودية اليوم الخميس إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 1.55 مليار ريال (413.3 مليون دولار) مقابل 1.91 مليار قبل عام بانخفاض 19.05 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا في المتوسط عند 1.99 مليون ريال في الربع الأخير.

وخلال عام 2013 بلغ صافي ربح البنك 7.44 مليار ريال مقابل 7.89 مليار في 2012 بانخفاض 5.7 بالمئة.

وعزا البنك تراجع الأرباح إلى "ارتفاع إجمالي مصاريف التشغيل."

ورغم انخفاض الأرباح الفصلية سجل إجمالي ربح العمليات زيادة طفيفة نسبتها 0.9 بالمئة ليصل إلى 14.11 مليار ريال في 2013 مقابل 13.98 مليار في 2012.

كما ارتفع صافي ربح العمولات الخاصة 3.3 بالمئة 9.6 مليار ريال من 9.3 مليار في 2012.