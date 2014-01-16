مقدمة 1-صافي ربح الصحراء للبتروكيماويات السعودية يقفز 176% في الربع/4

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الرياض 16 يناير كانون الثاني (رويترز) - قفز صافي ربح شركة الصحراء للبتروكيماويات السعودية نحو 176 بالمئة في الربح الأخير من العام بدعم من تحسن المبيعات والأسعار وانخفاض أسعار اللقيم.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية إن صافي الربح في الربع الرابع بلغ 178.2 مليون ريال (47.5 مليون دولار) مقابل 65.4 مليون قبل عام بزيادة 176.3 بالمئة.

وخلال العام بأكمله بلغ صافي ربح الشركة 578.7 مليون ريال مقابل 204.4 مليون في 2012 بزيادة 183.12 بالمئة.

وعزت الشركة النمو القوي في الأرباح إلى "التحسن الكبير في أداء مصنع الواحة وهو - إحدى الشركات التابعة - وتنوع درجات المنتج والتي أدت إلى زيادة المبيعات وتحسن الأسعار بالاضافة إلى انخفاض أسعار اللقيم وتحسن نتائج الشركات الزميلة."

وتتطلع الصحراء للاندماج مع الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) عن طريق مبادلة الأسهم في النصف الأول من 2014 لتكوين شركة قيمتها نحو خمسة مليارات دولار.

وقالت الصحراء في ديسمبر كانون الأول إنه في حالة تنفيذ الدمج ستصبح شركة تابعة لسبكيم التي ستعرض 0.685 سهم جديد مقابل كل سهم في الصحراء وهو ما يعادل 300.6 مليون سهم جديد.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)