أرباح الحكير السعودية تقفز 20.7% في الربع/3 بفضل نمو المبيعات

الرياض 16 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة فواز عبد العزيز الحكير السعودية لمتاجر التجزئة اليوم الخميس إن ارباحها الصافية في الربع الثالث من العام المالي قفز 20.7 بالمئة بفضل نمو المبيعات والايرادات بعد افتتاح متاجر جديدة.

وقالت الشركة في بيان نشر في الموقع الالكتروني للبورصة السعودية إنها سجلت ربحا صافيا في الاشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول بلغ 133.3 مليون ريال (35.5 مليون دولار) مقارنة مع 110.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام المالي السابق.

ويبدأ العام المالي للشركة في الأول من ابريل نيسان.

وجاءت الأرباح الصافية أعلى من متوسط توقعات ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم والذي بلغ 126.3 مليون ريال.

وارتفعت أرباح الشركة في الشهور التسعة الأولى من العام المالي 20 بالمئة إلى 580.6 مليون ريال.

(الدولار = 3.7505 ريال)