مصرف الراجحي السعودي يوصي بزيادة رأس المال 8% عبر أسهم مجانية و

الرياض 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مصرف الراجحي السعودي أكبر بنك إسلامي في الخليج من حيث القيمة السوقية إن مجلس إدارته أوصى بزيادة رأس المال ثمانية بالمئة إلى 16.25 مليار ريال (4.3 مليار دولار) عبر توزيع أسهم مجانية لدعم القاعدة الرأسمالية وتعزيز النمو.

وقال البنك في بيان نشر اليوم الأحد بالموقع الإلكتروني للبورصة السعودية إن زيادة رأس المال من 15 مليار ريال ستتم عبر توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل 12 سهما.

ووفقا للبيان تهدف الزيادة إلى "تدعيم القاعدة الرأسمالية للمصرف مما يساهم في تحقيق معدلات النمو المستهدفة."

وتستحق الزيادة للمساهمين المسجلين بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي ستحدد لاحقا.

وتستفيد البنوك السعودية من تعزيز الإنفاق الحكومي بالمملكة ومن وفرة السيولة وتحسن الطلب على قروض الشركات.

ومازال نمو الإقراض المصرفي في المملكة قويا إذ سجل 13.8 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني ويتوقع محللون أن يبلغ 16 بالمئة في 2013 بأكمله.

وفي بيان منفصل قال البنك إنه أوصى بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.5 مليار ريال عن النصف الثاني من العام بواقع ريال واحد للسهم.

وتستحق الأرباح للمساهمين المسجلين بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة العادية والتي ستحدد لاحقا.