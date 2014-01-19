مقدمة 2-زيادة طفيفة لصافي ربح المراعي السعودية في الربع/4

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الرياض 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت المراعي السعودية أكبر شركة ألبان خليجية عن زيادة طفيفة في صافي ربح الربع الأخير من 2013 مدعومة بنمو المبيعات لتأتي النتائج منسجمة مع توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد إن صافي ربح الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول بلغ 373.3 مليون ريال (99.5 مليون دولار) بزيادة 1.2 بالمئة من 369 مليون ريال في الفترة ذاتها قبل عام.

وتوقع ثمانية محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ صافي ربح المراعي 367.8 مليون ريال في الربع الرابع.

وزادت أرباح عام 2013 بأكمله 4.3 بالمئة إلى 1.5 مليار ريال.

وقالت الشركة إن نمو الأرباح الفصلية يعود إلى نمو نسبته 13.7 بالمئة في مبيعات الألبان والعصائر والمخابز والدواجن.

ولفت البيان إلى أن نتائج الربع الرابع من 2012 شملت مكاسب رأسمالية استثنائية بقيمة 47.2 مليون ريال نتجت عن تعويض عن نزع ملكية بعض الأراضي التابعة للشركة.

ووفقا للبيان أدى نمو المبيعات بنسبة 13.5 بالمئة خلال 2013 لدعم نتائج العام بأكمله لكن الشركة قالت إن النمو في صافي الربح خلال العام "تأثر بارتفاع مصاريف الاستهلاك والتمويل نتيجة البرامج الاستثمارية."