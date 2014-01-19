مقدمة 1-نمو أرباح سابك السعودية 5.7% في الربع/4 وتوقعات بنتائج أفضل في 2014

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من مروة رشاد

الرياض 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اليوم الأحد نمو صافي أرباحها في الربع الرابع بنسبة 5.7 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام وهو ما جاء دون متوسط توقعات المحللين لكنها أبدت تفاؤلا بنتائج أفضل خلال العامين المقبلين بدعم من تحسن الأسعار.

وبلغت أرباح سابك 6.16 مليار ريال (1.64 مليار دولار) في الربع الأخير من 2013 مقابل 5.83 مليار قبل عام بزيادة 5.66 بالمئة.

وكان سبعة محللين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تحقق سابك أرباحا فصلية صافية قدرها 6.58 مليار ريال.

وخلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الشركة بالرياض صباح اليوم قال محمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة إن تحسن الأسعار ساعد على تحقيق نتائج أفضل من 2012.

وأضاف "نعتقد أن 2014 سيكون أفضل قليلا من 2013 بفضل توقعات بتحسن ملموس في الأسعار."

وترتبط نتائج سابك التي تنتج البتروكيماويات والمعادن والأسمدة والبلاستيك ارتباطا وثيقا بالنمو الاقتصادي العالمي نظرا لأن منتجاتها تستخدم بشكل مكثف في التشييد والزراعة والصناعة وتصنيع السلع الاستهلاكية.