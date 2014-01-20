مقدمة 1-صافولا السعودية تتوقع ربحا صافيا 1.8 مليار ريال في 2014
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دبي 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - توقعت مجموعة صافولا السعودية في بيان للبورصة اليوم الإثنين أن تحقق ربحا صافيا 1.8 مليار ريال (479.9 مليون دولار) في 2014 وأن تبلغ أرباح الربع الأول من العام حوالي 310 ملايين ريال.
ولم تعلن الشركة بعد أرباح عام 2013.
وفي استطلاع لآراء المحللين أجرته رويترز بلغ متوسط التوقعات لأرباح الربع الاخير من العام الماضي 642.5 مليون ريال أي بزيادة 55 بالمئة عنها قبل عام.
(الدولار = 3.7505 ريال سعودي) (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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