مقدمة 1-نمو ربح صافولا السعودية 36.6% في الربع/4 وتوزيع 0.5 ريال للسهم‬‬‬

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القاهرة 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجلت مجموعة صافولا السعودية نموا 36.6 بالمئة في صافي أرباح الربع الرابع من العام الماضي بدعم من زيادة المبيعات وأرباح رأسمالية لكن النتائج جاءت أقل من متوسط توقعات المحللين بعد تجنيب 100 مليون ريال مقابل خفض قيمة استثمارات وتراجع أسعار السلع.

وقالت الشركة في بيان نشره موقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 564 مليون ريال (نحو 174.4 مليون دولار) مقابل 413 مليونا قبل.

وفي استطلاع لآراء المحللين أجرته رويترز بلغ متوسط التوقعات لأرباح الربع الأخير من العام الماضي 642.5 مليون ريال.

وعزت الشركة زيادة الأرباح إلى "النمو المتواصل في المبيعات وزيادة الحصة السوقية في قطاع التجزئة". ولم يذكر البيان قيمة المبيعات ولا حجمها.

وأضافت الشركة أنها حققت أرباحا رأسمالية 231.4 مليون ريال نتيجة بيع حصتها في أراض تقع بالمدينة المنورة.

وحذرت من أن التضخم في إيران والسودان يؤثر سلبا على أرباح التشغيل وأن تراجع أسعار السلع الخام يؤثر على الإيرادات.

وبلغ صافي ربح الشركة في عام 2013 نحو 1.704 مليار ريال بارتفاع 21.5 بالمئة.