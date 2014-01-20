زين السعودية تتكبد 462 مليون ريال خسائر في الربع/4
الرياض 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - تكبدت شركة زين السعودية للاتصالات خسائر صافية قدرها 462 مليون ريال (123.2 مليون دولار) في الربع الأخير من 2013 بفعل انخفاض الإيرادات نتيجة تصحيح أوضاع العمالة وخفض عدد الحجاج لتتجاوز الخسائر متوسط توقعات المحللين.
وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الاثنين إن صافي خسائر الربع الرابع بلغ 462 مليون ريال مقابل 443 مليونا قبل عام بزيادة 4.29 بالمئة.
وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة خسائر قيمتها 375.7 مليون ريال في المتوسط. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض هاتف 0096614632603 - تحرير أحمد إلهامي)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.