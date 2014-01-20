مقدمة 1-زين السعودية تتكبد 462 مليون ريال خسائر في الربع/4

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الرياض 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - تكبدت شركة زين السعودية للاتصالات خسائر صافية قدرها 462 مليون ريال (123.2 مليون دولار) في الربع الأخير من 2013 بفعل انخفاض الإيرادات نتيجة تصحيح أوضاع العمالة وخفض عدد الحجاج لتتجاوز الخسائر متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الاثنين إن صافي خسائر الربع الرابع بلغ 462 مليون ريال مقابل 443 مليونا قبل عام بزيادة 4.29 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة خسائر قيمتها 375.7 مليون ريال في المتوسط.

وعزت الشركة الخسائر إلى "انخفاض الإيرادات نتيجة تأثير مبادرة تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية في سوق العمل السعودي وكذلك تخفيض أعداد الحجاج نتيجة مشروع توسعة الحرم الشريف خلال موسم الحج."

وغادر نحو مليون عامل أجنبي المملكة منذ مارس آذار الماضي عندما قالت السلطات إنها لن تغض الطرف عن مخالفات الإقامة والعمل التي استفاد منها كثيرون على مدى عقود وذلك في محاولة منها للقضاء على سوق سوداء كبيرة للعمالة الرخيصة.

وزين ثالث أكبر مشغل للاتصالات في السعودية وتواجه منافسة حادة من شركة الاتصالات السعودية وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) اللتين تستحوذان على النصيب الأكبر من السوق بالمملكة.

وفي 2013 تمكنت الشركة من تقليص خسائرها 5.6 بالمئة إلى 1.65 مليار ريال من 1.75 مليار في 2012 بفضل ارتفاع إيرادات خدمة الانترنت وارتفاع إيرادات الخطوط المفوترة وانخفاض تكاليف التمويل.