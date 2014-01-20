نمو أرباح الطيار للسفر السعودية 33% في الربع/4

الرياض 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت مجموعة الطيار للسفر السعودية اليوم الإثنين عن قفزة تجاوزت 33 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي وعزت ذلك إلى تحسن المبيعات.

وقالت الشركة في بيان على موقع البورصة السعودية على الإنترنت إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 209 ملايين ريال (55.7 مليون دولار) مقابل 157 مليونا قبل عام بزيادة 33.12 بالمئة.

وخلال عام 2013 بأكمله زاد صافي الربح نحو 25 بالمئة إلى 943 مليون ريال من 755 مليونا في 2012.

وعزت الشركة النمو إلى "زيادة المبيعات والإيرادات التشغيلية الأخرى وانخفاض المصاريف البنكية."

وتأسست المجموعة ومقرها الرياض في 1980 ونمت منذ ذلك الحين لتصبح إحدى أبرز الشركات السياحية في المنطقة. وجمعت الشركة 1.37 مليار ريال من طرح أولي في مايو ايار 2012.

ويبلغ رأسمال الشركة 1.2 مليار ريال وتعمل في تنظيم الرحلات السياحية وتقديم خدمة تأجير السيارات من خلال 18 شركة شقيقة داخل المملكة ونحو 28 شركة خارجها.

كان ناصر بن عقيل الطيار العضو المنتدب ومؤسس المجموعة قال لرويترز خلال مقابلة في أكتوبر تشرين الأول إن من المتوقع أن تحقق شركته نموا لا يقل عن 25 بالمئة في 2014 بدعم من الإنفاق السخي للحكومة السعودية على تطوير البنية الأساسية.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)