الاتصالات السعودية توصي بتوزيع 0.75 ريال للسهم عن الربع/4

الرياض 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة الاتصالات السعودية أكبر مشغل للاتصالات في المملكة إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) أرباحا نقدية عن الربع الأخير من العام الماضي بواقع 0.75 ريال للسهم الواحد.

وأوضحت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الاثنين أن الأرباح تستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الذي سيحدد لاحقا.

ولم تعلن الشركة بعد عن نتائج الربع الرابع.