صافي ربح الاتصالات السعودية يقفز لأكثر من تسعة أمثاله في الربع/4

الرياض 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - قفز صافي ربح الاتصالات السعودية أكبر مشغل للاتصالات في المملكة لأكثر من تسعة أمثالة في الربع الأخير من 2013 بدعم من ارتفاع أرباح التشغيل وانخفاض خسائر الاستثمارات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 3.62 مليار ريال (966.13 مليون دولار) مقابل 393 مليون ريال قبل عام بزيادة 821.9 بالمئة.

وتوقع سبعة محللين في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة 2.51 مليار ريال في المتوسط في الربع الرابع.

وعزت الشركة النمو القوي في الأرباح إلى "انخفاض خسائر الاستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية بعد مراجعة استثمارات الشركة الخارجية."

وأضافت أن نمو الأرباح جاء كذلك بدعم من ارتفاع الربح التشغيلي بمبلغ 869 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق كنتيجة لتحسن كفاءة العمليات وهو ما أدى الى انخفاض تكاليف الخدمات 16 بالمئة على أساس سنوي.

وخلال عام 2013 بأكمله بلغ صافي الربح 9.99 مليار ريال بزيادة 37.3 بالمئة عن 7.28 مليار في 2012 بدعم من ارتفاع أرباح التشغيل وإيرادات الخدمات.

والاتصالات السعودية ثاني أكبر مشغل للاتصالات في الخليج من حيث القيمة السوقية وتنتشر عملياتها في دول الخليج وتركيا وجنوب شرق آسيا.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)