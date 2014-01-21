تراجع أرباح الزامل السعودية أكثر من 2% في الربع/4
الرياض 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجلت شركة الزامل للاستثمار الصناعي السعودية تراجعا تجاوزت نسبته اثنين بالمئة في صافي أرباح الربع الأخير من 2013 بفعل تراجع المبيعات وارتفاع خسائر أسعار الصرف.
وقالت الشركة التي تعمل في صناعة أجهزة تكييف الهواء والهياكل الحديدية في بيان نشر اليوم الثلاثاء على الموقع الالكتروني للبورصة السعودية إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 60.11 مليون ريال (21.01 مليون دولار) مقابل 61.4 مليون قبل عام بانخفاض 2.08 بالمئة.
وعزت الشركة انخفاض الأرباح الفصلية إلى "تراجع المبيعات وارتفاع خسائر أسعار الصرف بسبب تدني سعر صرف الروبية الهندية والجنيه المصري."
وخلال 2013 بأكمله بلغ صافي ربح الشركة 235.35 مليون ريال بزيادة 16.8 بالمئة عن 201.45 مليون في 2012 وذلك بفضل تحسن أداء قطاع الحديد والمصانع الخارجية وانخفاض مخصصات الزكاة.
تعمل الزامل التي يبلغ رأسمالها المدفوع 600 مليون ريال في مجال تصنيع وإنتاج أجهزة تكييف الهواء والمنتجات الإنشائية الحديدية والهياكل الحديدية لحاملات الأنابيب وأوعية الضغط وأبراج نقل الطاقة والاتصالات.
وتوجد مصانع الشركة الرئيسية في مدينة الدمام كما تملك مصانع في مصر وفيتنام وإيطاليا ولديها شراكتان استراتيجيتان إحداهما مع جنرال إلكتريك والأخرى مع مجموعة كانام الكندية.
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(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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