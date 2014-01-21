تراجع أرباح الزامل السعودية أكثر من 2% في الربع/4

وقالت الشركة التي تعمل في صناعة أجهزة تكييف الهواء والهياكل الحديدية في بيان نشر اليوم الثلاثاء على الموقع الالكتروني للبورصة السعودية إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 60.11 مليون ريال (21.01 مليون دولار) مقابل 61.4 مليون قبل عام بانخفاض 2.08 بالمئة.