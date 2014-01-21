مقدمة 1-صافي ربح الخضري السعودية يهبط 69% في الربع/4

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الرياض 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجلت شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري السعودية‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬أحد أبرز الشركات العاملة في قطاع المقاولات هبوطا نسبته 69 بالمئة في صافي أرباح الربع الأخير من 2013 بفعل زيادة تكلفة العمالة والأعباء المالية والمصروفات العمومية والإدارية لتأتي النتائج دون متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الأربعاء إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 8.5 مليون ريال (2.3 مليون دولار) مقابل 27.25 مليون قبل عام بانخفاض 68.92 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة أرباحا في المتوسط عند 126.26 مليون ريال في الربع‭‭‭‭‭/‬‬‬‬‬4.

وخلال عام 2013 بأكمله هبط صافي الربح 52.3 بالمئة إلى 64.3 مليون ريال مقابل 135 مليونا في 2012.

وعزت الشركة هبوط الأرباح إلى زيادة تكلفة العمالة وتكلفة الإهلاك وزيادة تكلفة المصاريف العمومية والإدارية وزيادة الأعباء المالية وانخفاض الإيرادات الأخرى.

كان فواز الخضري الرئيس التنفيذي للشركة قال لرويترز في سبتمبر ايلول إنه يتوقع استمرار تأثر صافي الربح لعدة فصول أخرى جراء الرسوم التي تفرضها الحكومة على العمال الأجانب.

وبدأت وزارة العمل في أواخر 2012 بفرض رسوم على الشركات قدرها 2400 ريال (640 دولارا) لكل عامل أجنبي يزيد على عدد العاملين من المواطنين السعوديين.