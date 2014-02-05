نمو أرباح جرير للتسويق السعودية 14.6% في 2013

القاهرة 5 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة جرير للتسويق السعودية أكبر شركة بقطاع التجزئة مدرجة في المملكة ان صافي الربح زاد 14.65 بالمئة في 2013 وإنها قررت توزيع 1.4 ريال للسهم في 27 فبراير شباط عن أرباح الربع الأخير من نفس العام.

وأضافت الشركة في بيان نشر اليوم الاربعاء على موقع السوق السعودية إن صافي الربح بلغ 653.3 مليون ريال(174.2 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 569.8 مليون في 2012.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى زيادة "مبيعات معظم الأقسام وخاصة الهواتف الذكية ومستلزمات الكمبيوتر والأدوات المكتبية والأجهزة اللوحية والكتب."

وارتفعت مبيعات الشركة 13.1 بالمئة إلى 5.242 مليار ريال في 2013 من 4.634 مليار في 2012.

وتوسعت الشركة من متجر واحد في الرياض في 1979 إلى سلسلة تضم أكثر من 32 متجرا في أنحاء المملكة. وتبيع السلسلة الكتب والمستلزمات المكتبية وأصبحت أيضا شركة كبرى لبيع الاجهزة الالكترونية.

وقالت جرير إن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع 1.4 ريال للسهم في 27 فبريار شباط لحامل السهم بنهاية جلسة تداول 18 فبراير شباط وذلك عن أرباح الربع الأخير من 2013.

ولم تعلن الشركة عن أرباح الربع الأخير من 2013 منفصلة.

وتسعى جرير لامتلاك أكثر من 55 متجرا بحلول 2017 وهو ما سيؤدي لارتفاع حجم المبيعات إلى مثليه تقريبا.