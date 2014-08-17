الصحراء للبتروكيماويات: توقف وحدة قد يقلص أرباح الربع/3

الرياض 17 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة الصحراء للبتروكيماويات السعودية اليوم الأحد إن توقف إنتاج البولي بروبيلين في وحدتها الواحة للبتروكيماويات قد يقلص أرباح الربع الثالث من العام حوالي تسعة ملايين ريـال (2.4 مليون دولار).