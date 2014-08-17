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الصحراء للبتروكيماويات: توقف وحدة قد يقلص أرباح الربع/3

Sun Aug 17, 2014 1:14pm GMT
 
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الرياض 17 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة الصحراء للبتروكيماويات السعودية اليوم الأحد إن توقف إنتاج البولي بروبيلين في وحدتها الواحة للبتروكيماويات قد يقلص أرباح الربع الثالث من العام حوالي تسعة ملايين ريـال (2.4 مليون دولار).

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن الوحدة التي توقفت بسبب عطل فني ستظل مغلقة لفترة لا تزيد على تسعة أيام للانتهاء من أعمال الصيانة.

(الدولار = 3.750 ريـال سعودي) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 