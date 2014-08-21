جبل عمر السعودية تقلص خسائرها 53% في الربع/3

الرياض 21 أغسطس آب (رويترز) - سجلت شركة جبل عمر للتطوير السعودية انخفاضا بنحو 53 بالمئة في صافي خسائر الربع الثالث بفضل تراجع المصروفات الإدارية والعمومية وتأجير جزء من الأسواق التجارية في مشروعها بمكة.

وتعمل جبل عمر على تطوير وتعمير منطقة جبل عمر الواقعة بجوار ساحة المسجد الحرام وقامت في السنوات الأخيرة بتأجير عدد من الفنادق والمحلات التجارية في شارع ابراهيم الخليل المطل على الساحة الغربية للمسجد الحرام.

وتتبع الشركة التقويم الهجري في احتساب القوائم المالية.

وقالت في بيان نشر بالموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الخميس إن صافي خسائر الربع الثالث المنتهي في 30 رمضان - 28 يوليو تموز - بلغ 1.6 مليون ريال (426.7 مليون دولار) مقابل خسائر قدرها 3.4 مليون ريال قبل عام بانخفاض 52.94 بالمئة.

وعزت الشركة التراجع إلى "انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية وتأجير جزء من الأسواق التجارية في منطقة s1 من المشروع."

وخلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية للشركة انخفض صافي الخسائر بنسبة 69 بالمئة إلى 4.6 مليون ريال من 14.8 مليون في الفترة المقابلة من العام السابق.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)