تراجع أرباح سابك السعودية 4.5% في الربع/3 دون التوقعات

الرياض 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إحدى كبرى شركات البتروكيماويات في العالم اليوم الأحد تراجع صافي أرباحها في الربع الثالث من العام لتأتي دون توقعات المحللين.

وقالت سابك كبرى الشركات المدرجة في الخليج في بيان للبورصة إن أرباحها الصافية بلغت 6.18 مليار ريال (1.65 مليار دولار) في الربع الثالث مقارنة مع 6.47 مليار ريال قبل عام.

وعزت الشركة التي تملك فيها الدولة حصة نسبتها 70 بالمئة تراجع الأرباح إلى انخفاض المبيعات وبعض الإيرادات الأخرى رغم تراجع تكلفة التمويل.

وكان متوسط توقعات تسعة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن تصل أرباح الربع الثالث إلى 6.63 مليار ريال.

وترتبط نتائج الشركة ارتباطا وثيقا بالنمو الاقتصادي العالمي نظرا لأن منتجاتها من البلاستيك والأسمدة والمعادن تستخدم بشكل مكثف في البناء والزراعة والصناعة وتصنيع السلع الاستهلاكية.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة سابك محمد الماضي قال في يوليو تموز إن آفاق الطلب على البتروكيماويات على مدى السنوات الثلاث المقبلة إيجابية وإن هناك إمكانية لارتفاع الأسعار.